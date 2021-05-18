Утверждён проект благоустройства у станции «Поклонная» будущего МЦД-4

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Поклонная» Киевского направления Московской железной дороги, которая станет частью МЦД-4.
Утверждён проект благоустройства у станции «Поклонная» будущего МЦД-4
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Благоустройство территории вокруг «Поклонной» предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение, а также организацию движения наземного общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Строительство станции «Поклонная» планируется завершить в 2022 году. Пассажиры смогут делать пересадку на метро и МЦК на станциях «Парк Победы» и «Кутузовская».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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