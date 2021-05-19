Володин объяснил необходимость денонсации Россией ДОН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил необходимость денонсации Россией Договора по открытому небу.

«Действительно, Россия всегда выступает за поддержание глобальной безопасности. Это наша идеология. Но с другой стороны, уважаемые коллеги, надо и совесть знать. Сами США вышли, и они что же, считают, что Россию будут мониторить и дальше? Надо выходить, более того — дальше говорить, коллеги, только на основе отношений, которые будут строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправной основе», — сказал Володин на заседании Госдумы.

Он отметил, что депутаты единогласно проголосовали за денонсацию Договора по открытому небу.

«Поддержка единогласная. Да, день исторический. На самом деле, то, что творит власть США, именно власть, в вопросах поддержания безопасности в мире, чревато большими проблемами. Поэтому нам надо это учитывать», — сказал Володин.

11 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что у США и их союзников ещё есть минимальный шанс на пересмотр своих позиций для сохранения ДОН.