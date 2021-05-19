Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть москвичи в рамках проходящей в настоящее время в городе акции «Дни исторического и культурного наследия».

Как отметил мэр в своём блоге, ежегодная акция «Дни исторического и культурного наследия», которая проходит в весеннее время, позволяет жителям столицы посетить экскурсии по уникальным памятникам Москвы, большинство из которых в обычное время закрыты для свободного посещения. Например, здания посольств зарубежных стран.

«Нынешней весной ценители московской старины смогут побывать на экскурсиях сразу по нескольким памятникам, которые никогда ранее не открывались для свободного посещения, либо прошли через масштабные реставрационные работы», — сообщил он.

По его словам, впервые для широкой публики будет доступна Городская усадьба Г.А. Каратаевой — И.В. Морозова в Леонтьевском переулке, 10. Там в прошлом находилось посольство Германии, и именно оттуда 22 июня 1941 года немецкий посол фон Шулен­бург повёз в Кремль ноту об объявлении войны Совет­скому Союзу.

«Впервые для посещения открывается и Доходный дом купца В.Е. Быкова по адресу: 2-я Брестская ул., д. 19/18, стр. 1», — добавил он.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».