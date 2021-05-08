Фасад исторического дома на Поварской улице в Москве капитально отремонтируют

Короткая ссылка
Фасад исторического дома, расположенного на Поварской улице в Москве, капитально отремонтируют в 2021 году.
Фасад исторического дома на Поварской улице в Москве капитально отремонтируют
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание было построено в 1914 году на средства адвоката, сына богатого иркутского купца Иосифа Кальмеера, который мечтал, чтобы там жили известные художники и поэты. Архитектор Валентин Дубовский спроектировал дом в неоклассическом стиле.

«В 1918 году хозяина дома Иосифа Кальмеера арестовали и расстреляли. Здание национализировали. Большие квартиры превратились в коммуналки для пролетариев», — говорится в сообщении.

В результате значительная часть первоначальных интерьеров безвозвратно утеряна. Уцелевшие были восстановлены и отреставрированы после признания дома объектом культурного наследия.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить