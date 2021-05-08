Фасад исторического дома на Поварской улице в Москве капитально отремонтируют
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Здание было построено в 1914 году на средства адвоката, сына богатого иркутского купца Иосифа Кальмеера, который мечтал, чтобы там жили известные художники и поэты. Архитектор Валентин Дубовский спроектировал дом в неоклассическом стиле.
«В 1918 году хозяина дома Иосифа Кальмеера арестовали и расстреляли. Здание национализировали. Большие квартиры превратились в коммуналки для пролетариев», — говорится в сообщении.
В результате значительная часть первоначальных интерьеров безвозвратно утеряна. Уцелевшие были восстановлены и отреставрированы после признания дома объектом культурного наследия.
Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».