Около 7 млн россиян не могут выехать в другую страну из-за долгов
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
По информации ведомства, данный показатель почти вдвое превышает цифру, которая была десять месяцев назад, — 4 млн должников.
Отмечается, что задолженность россиян растёт в самых разных сферах: ЖКХ, штрафы ГИБДД, неуплата алиментов.
При этом в ФСПП указывают, что большинство невыездных россиян — клиенты банков, большая часть из которых имеют долги как по кредитам, так и по займам в микрофинансовых организациях.
В феврале сообщалось, что судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей.