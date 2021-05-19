Около 7 млн россиян не могут выехать в другую страну из-за долгов

Согласно данным судебных приставов на 1 апреля 2021 года, около 7 млн россиян не могут уехать на отдых в другую страну, поскольку они стали невыездными из-за долгов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По информации ведомства, данный показатель почти вдвое превышает цифру, которая была десять месяцев назад, — 4 млн должников.

Отмечается, что задолженность россиян растёт в самых разных сферах: ЖКХ, штрафы ГИБДД, неуплата алиментов.

При этом в ФСПП указывают, что большинство невыездных россиян — клиенты банков, большая часть из которых имеют долги как по кредитам, так и по займам в микрофинансовых организациях.

В феврале сообщалось, что судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей.