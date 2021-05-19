Три человека погибли при пожаре в квартире в Новосибирске
«На улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, причина пожара — неосторожное обращение с огнём.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района Алтайского края произошёл пожар, в котором погибли три человека.