Три человека погибли при пожаре в квартире в Новосибирске

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Мужчина и две женщины погибли при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«На улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме, в результате которого погибли мужчина и две женщины. Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района Алтайского края произошёл пожар, в котором погибли три человека

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