Власти Москвы рассказали о проверках масочного режима на предприятиях
- РИА Новости
Он сообщил, что «достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия».
«В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», — цитирует РИА Новости Немерюка.
Согласно данным на 18 мая, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8183 человек в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 957 756.
Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.