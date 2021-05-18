Власти Москвы рассказали о проверках масочного режима на предприятиях

Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проверках масочного режима на предприятиях Москвы.

Он сообщил, что «достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия».

«В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», — цитирует РИА Новости Немерюка.

Согласно данным на 18 мая, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 8183 человек в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 957 756.

Зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.