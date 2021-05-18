В ТПП рассказали о качествах, необходимых для открытия бизнеса

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Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о качествах, необходимых для открытия бизнеса.
В ТПП рассказали о качествах, необходимых для открытия бизнеса
  • Pixabay

«Надо прежде всего быть предприимчивым по жизни, как говорится. В идеале нужно иметь также хорошее соответствующее образование, быть решительным, упорным и, что очень важно, общительным, уметь устанавливать контакты и поддерживать их, а это непростое дело», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, нужно уметь располагать людей к себе, не опускать руки в случае неудач. Также важно быть оптимистом и учиться на ошибках, считает Катырин.

Если говорить о конкуренции, то её хватает везде, отметил эксперт. Перспективными для предпринимателей он назвал внутренний туризм и всё, что связано с цифровизацией.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе выделят дополнительные средства на поддержку малого бизнеса.

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