В Севастополе выделят дополнительные средства на поддержку малого бизнеса

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Власти Севастополя выделят дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса.
В Севастополе выделят дополнительные средства на поддержку малого бизнеса
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В этом году была предусмотрена сумма около 430 млн рублей, которые мы распределили для субсидий. Для субсидий системообразующим предприятиям заложили лимиты в размере 42 млн рублей. И 387 млн рублей — для субъектов малого и среднего предпринимательства», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

По её словам, уже произведены выплаты всем системообразующим предприятиям.

«У нас осталось около 30 млн рублей», — уточнила она.

Как отметила Литовко, это целевые средства. Остаток предложено перераспределить для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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