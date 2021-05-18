Эдгард Запашный назвал самый элементарный трюк с тиграми в цирке

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Известный дрессировщик, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» назвал самый элементарный трюк с тиграми в цирке. 
Эдгард Запашный назвал самый элементарный трюк с тиграми в цирке
  • РИА Новости

Он рассказал, что противники выступлений животных в цирках для нагнетания обстановки всегда возмущаются, что тигры прыгают в огонь.

«Самый элементарный трюк в цирке — это прыжок в огонь... Потому что тигр понятия не имеет, что такое огонь. Он никогда в жизни не обжигался и не знает функций, возможностей огня. Как только он научился прыгать с предмета на предмет, дальше уже водопад, огонь — ставь всё что угодно», — рассказал он.

По словам Запашного, животные прыгают с предмета на предмет с большим удовольствием, поскольку для них это является игрой.

Ранее Запашный прокомментировал идею об обязательной маркировке домашних животных.

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