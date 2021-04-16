Запашный прокомментировал идею об обязательной маркировке домашних животных

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал законопроект об обязательной маркировке домашних животных, которая может начаться в 2022 году.

Своим видением проблемы Запашный поделился в эфире радиостанции Sputnik.

«Никто не знает, как решить вопрос взаимодействия с одичавшими домашними животными, которые попадают на улицу. Есть рождённые там, а есть те, которые становятся дикими. Люди буквально выбрасывают их на улицу. Нет механизмов понимания, откуда животные берутся, как наказывать человека, который специально выбросил собаку или кошку. Один из методов для решения этой проблемы — чипирование или маркировка, нанесение татуировки», — сказал Эдгард Запашный.

По его словам, есть плюсы в том, что к хозяину животного можно будет применить меры, если он выбросил питомца. С другой стороны, процедура маркировки вряд ли будет бесплатной, и те, у кого уже есть животные, могут просто не согласиться на неё.

Он также добавил, что возникает вопрос, какой орган возьмёт на себя работу по проверке маркировки животных, в том числе бродячих.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.