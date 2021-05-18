СК возбудил два дела из-за ДТП с 17-летним водителем в Москве

Короткая ссылка
Следователи возбудили два уголовных дела по факту ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
СК возбудил два дела из-за ДТП с 17-летним водителем в Москве
  • РИА Новости

По данным СК, 18 мая возле здания на Волгоградском проспекте автомобиль под управлением 17-летнего молодого человека совершил наезд на пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП пострадали пять человек. Они проходят обследование в городских больницах.

Во время допроса водитель рассказал, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении.

В сообщении говорится, что продавец не потребовал у покупателя документы и после получения указанной в объявлении суммы в нарушение установленного порядка передал транспортное средство несовершеннолетнему.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 151.2 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») и ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения)», — заявили в СК.

Ранее, как сообщало URA.RU, в центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить