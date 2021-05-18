СК возбудил два дела из-за ДТП с 17-летним водителем в Москве

Следователи возбудили два уголовных дела по факту ДТП с 17-летним водителем на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

По данным СК, 18 мая возле здания на Волгоградском проспекте автомобиль под управлением 17-летнего молодого человека совершил наезд на пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП пострадали пять человек. Они проходят обследование в городских больницах.

Во время допроса водитель рассказал, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении.

В сообщении говорится, что продавец не потребовал у покупателя документы и после получения указанной в объявлении суммы в нарушение установленного порядка передал транспортное средство несовершеннолетнему.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 151.2 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») и ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения)», — заявили в СК.

Ранее, как сообщало URA.RU, в центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП.