СК возбудил два дела из-за ДТП с 17-летним водителем в Москве
- РИА Новости
По данным СК, 18 мая возле здания на Волгоградском проспекте автомобиль под управлением 17-летнего молодого человека совершил наезд на пешеходов на тротуаре.
В результате ДТП пострадали пять человек. Они проходят обследование в городских больницах.
Во время допроса водитель рассказал, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении.
В сообщении говорится, что продавец не потребовал у покупателя документы и после получения указанной в объявлении суммы в нарушение установленного порядка передал транспортное средство несовершеннолетнему.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 151.2 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») и ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения)», — заявили в СК.
Ранее, как сообщало URA.RU, в центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП.