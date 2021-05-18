В АНО «Россия — страна возможностей» рассказали подробности о платформе

Глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал подробности о платформе. Он отметил, что проект объединяет уже более 5 млн человек.

«Я считаю, что это огромное число — 5 млн человек. Конечно, не все они победили, и не все они смогли на этих лифтах куда-то подняться. Но тех, кто получил разные образовательные возможности, прошёл стажировки, гораздо больше», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, платформа работает, и работает эффективно, но хотелось бы, чтобы приходило ещё больше человек.

Как отметил Комиссаров, на данный момент платформа объединяет 26 проектов. В качестве примера он привёл конкурс «Лидеры России».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.