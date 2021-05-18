В Кургане раскрыли убийство, совершённое в 2005 году

В Кургане раскрыли убийство, совершённое в Заозёрном районе зимой 2005 года.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Проанализировав оперативную сводку 16-летней давности, оперативники обратили внимание на несколько преступлений, которые были совершены аналогичным образом. В результате расследование убийства молодой женщины возобновили.

«Исследование изъятых с места преступления следов ДНК предполагаемого преступника указало на лицо, с апреля 2005 года отбывающее наказание за убийство в Нижневартовске», — рассказали в полиции.

Выяснилось, что мужчина ездил по России и обслуживал поезда. В Кургане он нашёл объявление в газете о продаже холодильника и договорился о встрече. По информации регионального СУ СК России, подозреваемый пришёл в квартиру одинокой женщины с целью наживы. Он совершил убийство, похитил ценные вещи и скрылся. Через месяц мужчина совершил похожее преступление в Ханты-Мансийском автономном округе. Его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве.