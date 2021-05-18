Два Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым морем

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Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым морем, их сопровождали истребители МиГ-31.
Два Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым морем
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота».

В ведомстве сообщили, что продолжительность полёта составила более семи часов.

В Минобороны рассказали, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.

В министерстве подчеркнули, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря.

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