Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Чёрным морем

Короткая ссылка
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Чёрным морем
  • @mod_russia
  • Twitter

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит сообщение ТАСС.

Самолёты сопровождали истребители Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. 

Полёт длился более пяти часов и выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В марте два ракетоносца Ту-95МС пролетели над Тихим океаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить