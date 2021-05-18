Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Чёрным морем

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чёрного моря, сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит сообщение ТАСС.

Самолёты сопровождали истребители Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Полёт длился более пяти часов и выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В марте два ракетоносца Ту-95МС пролетели над Тихим океаном.