Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Чёрным морем
- @mod_russia
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит сообщение ТАСС.
Самолёты сопровождали истребители Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Полёт длился более пяти часов и выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В марте два ракетоносца Ту-95МС пролетели над Тихим океаном.