Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над Тихим океаном

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, на отдельных этапах их сопровождали японские истребители.

Об этом проинформировали в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и северо-западной части Тихого океана», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С Воздушно-космических сил России».

«Продолжительность полёта составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря.