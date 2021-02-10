Два Ту-22М3 совершили полёт над Чёрным морем

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Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полёт над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Два Ту-22М3 совершили полёт над Чёрным морем
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чёрного моря», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что продолжительность полёта составила более пяти часов.

Ранее в Минобороны России рассказали, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями.

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