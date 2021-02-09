Два Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами трёх морей
- © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей», — цитирует ведомство РИА Новости.
Уточняется, что продолжительность полёта составила около 12 часов.
Бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.
Ранее сообщалось, что российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями.