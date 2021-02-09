Два Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами трёх морей

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В Минобороны России рассказали, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями.
Два Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами трёх морей
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что продолжительность полёта составила около 12 часов.

Бомбардировщики сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

Ранее сообщалось, что российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями.

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