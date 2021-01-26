Российские Ту-142 выполнили полёт над Беринговым и Чукотским морями
- РИА Новости
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«26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Отмечается, что время нахождения самолётов в воздухе превысило 11 часов.
20 января стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Белого морей. Отмечается, что продолжительность полёта составила более 14 часов.