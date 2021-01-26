Российские Ту-142 выполнили полёт над Беринговым и Чукотским морями

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Российские противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
Российские Ту-142 выполнили полёт над Беринговым и Чукотским морями
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«26 января 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что время нахождения самолётов в воздухе превысило 11 часов.

20 января стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Белого морей. Отмечается, что продолжительность полёта составила более 14 часов.

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