В Красногорске раздадут значки прошедшим вакцинацию от COVID-19

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В Московской области очередная акция Vaccinated пройдёт в Красногорске.
В Красногорске раздадут значки прошедшим вакцинацию от COVID-19
  • AFP

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Чтобы получить золотой отличительный знак, надо прийти в среду, 19 мая, в прививочный пункт, расположенный в поликлинике №3 Красногорска, и вакцинироваться от коронавируса.

Акция продлится с 08:00 до 20:00.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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