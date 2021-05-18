В Красногорске раздадут значки прошедшим вакцинацию от COVID-19

В Московской области очередная акция Vaccinated пройдёт в Красногорске.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Чтобы получить золотой отличительный знак, надо прийти в среду, 19 мая, в прививочный пункт, расположенный в поликлинике №3 Красногорска, и вакцинироваться от коронавируса.

Акция продлится с 08:00 до 20:00.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.