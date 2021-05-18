Москва прошла сертификацию по стандарту «Устойчивые города и сообщества»

Короткая ссылка
Москва подтвердила сертификацию по международному стандарту «Устойчивые города и сообщества».
Москва прошла сертификацию по стандарту «Устойчивые города и сообщества»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

ISO 37120 устанавливает основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют свыше 100 городов в 35 странах.

«Каждый город анализируется по целому набору параметров. Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, получение сертификата позволяет подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам «Умные города» и «Жизнестойкие города».

Ранее сообщалось, что международный конгресс Moscow Urban Forum, посвящённый вопросам городского развития, пройдёт 1—4 июля в «Зарядье».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить