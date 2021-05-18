Москва прошла сертификацию по стандарту «Устойчивые города и сообщества»

Москва подтвердила сертификацию по международному стандарту «Устойчивые города и сообщества».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

ISO 37120 устанавливает основные показатели качества жизни и оказания городских услуг. Его внедрили или внедряют свыше 100 городов в 35 странах.

«Каждый город анализируется по целому набору параметров. Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, получение сертификата позволяет подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам «Умные города» и «Жизнестойкие города».

Ранее сообщалось, что международный конгресс Moscow Urban Forum, посвящённый вопросам городского развития, пройдёт 1—4 июля в «Зарядье».