Международный конгресс Moscow Urban Forum пройдёт 1—4 июля в «Зарядье»

Короткая ссылка
Международный конгресс Moscow Urban Forum, посвящённый вопросам городского развития, пройдёт 1—4 июля в «Зарядье».
Международный конгресс Moscow Urban Forum пройдёт 1—4 июля в «Зарядье»
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Ожидается более 350 иностранных и отечественных спикеров, до 7 тыс. участников и около 20 тыс. онлайн-зрителей.

Тема — «Города-суперзвёзды: уроки успешной трансформации». Планируется обсудить практики современных устойчивых городов, опыт крупнейших столиц, а также городов, которые набирают известность благодаря своим особенностям.

Кроме того, будут дискуссии о том, как мировые города прошли пандемию и адаптировались к новым условиям жизни.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде благоустроят 36 общественных пространств в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить