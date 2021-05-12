Международный конгресс Moscow Urban Forum пройдёт 1—4 июля в «Зарядье»
- © РИА Новости / Валерий Мельников
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Ожидается более 350 иностранных и отечественных спикеров, до 7 тыс. участников и около 20 тыс. онлайн-зрителей.
Тема — «Города-суперзвёзды: уроки успешной трансформации». Планируется обсудить практики современных устойчивых городов, опыт крупнейших столиц, а также городов, которые набирают известность благодаря своим особенностям.
Кроме того, будут дискуссии о том, как мировые города прошли пандемию и адаптировались к новым условиям жизни.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде благоустроят 36 общественных пространств в 2021 году.