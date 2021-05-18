В Татарстане задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании

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В Набережных Челнах задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании.
В Татарстане задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на МВД Татарстана.

Установлено, что злоумышленники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юрлиц и других организаций, проводили финансовые транзакции без соответствующей регистрации и специального разрешения.

За ведение банковских счетов, осуществление денежных переводов по поручению юридических лиц, инкассацию они получали 11,5% от каждой операции. По имеющимся данным, таким образом подозреваемые заработали не менее 53 млн рублей.

Заведено уголовное дело.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.

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