В Татарстане задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на МВД Татарстана.
Установлено, что злоумышленники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юрлиц и других организаций, проводили финансовые транзакции без соответствующей регистрации и специального разрешения.
За ведение банковских счетов, осуществление денежных переводов по поручению юридических лиц, инкассацию они получали 11,5% от каждой операции. По имеющимся данным, таким образом подозреваемые заработали не менее 53 млн рублей.
Заведено уголовное дело.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.