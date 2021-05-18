Диетолог дала советы по питанию в жаркую погоду
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В беседе с ФАН она поддержала рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым отказ от копчёностей и увеличение потребления воды позволят избежать перегрева.
«Что касается увеличения нормы потребления, здесь всё индивидуально. Если обычно вы выпиваете в день литр воды, то повысьте это количество на 0,5 литра», — сказала эксперт.
Как отметила Писарева, летом рекомендуется употреблять больше овощей. Белок, по её мнению, тоже лучше выбирать лёгкий — курицу, индейку.
«Главное, чтобы не было аллергии», — добавила Писарева.
Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.