В Подмосковье рассказали о проекте флагманских школ
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Флагманская школа — это самая сильная школа муниципалитета, в которой самые сильные методики преподавания, самые сильные учителя. Чтобы эта школа стала своеобразным местом силы, чтобы она тиражировала свой опыт на остальные школы муниципалитета», — объяснила глава Минобразования Подмосковья.
Такие школы будут обмениваться практиками и наработками. Учителя смогут собираться там для обмена опытом и повышения квалификации.
Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».