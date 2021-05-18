В Подмосковье рассказали о проекте флагманских школ

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в Подмосковье с 1 сентября запустят проект флагманских школ, которые планируют открыть в каждом муниципалитете.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Флагманская школа — это самая сильная школа муниципалитета, в которой самые сильные методики преподавания, самые сильные учителя. Чтобы эта школа стала своеобразным местом силы, чтобы она тиражировала свой опыт на остальные школы муниципалитета», — объяснила глава Минобразования Подмосковья.

Такие школы будут обмениваться практиками и наработками. Учителя смогут собираться там для обмена опытом и повышения квалификации.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».