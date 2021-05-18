В Петербурге начал работу Международный юридический форум

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В Санкт-Петербурге открылся Международный юридический форум.
В Петербурге начал работу Международный юридический форум
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как заявил губернатор Александр Беглов, несмотря на онлайн-формат, мероприятие собрало широкий круг участников из России и других стран.

«Вам предстоит обсудить изменения в законодательстве, в том числе связанные с распространением коронавирусной инфекции и изменением климата, вопросы цифровизации и защиты персональных данных», — отметил Беглов.

Он выразил уверенность, что рекомендации специалистов найдут применение в практической работе.

Форум проходит с 18 по 22 мая. Его участниками станут более 400 спикеров, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что объявлена программа Международного молодёжного экономического форума.

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