Объявлена программа Международного молодёжного экономического форума

Стала известна деловая программа Международного молодёжного экономического форума.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ПМЭФ-2021.

Предусмотрено более 20 мероприятий, в том числе нетворкинг-сессии. Также будет работать менторская гостиная.

В частности, запланированы сессии «Интеллектуальная собственность: новые возможности для молодёжного предпринимательства», «Молодёжные социальные проекты для устойчивого развития территорий», «Создание инклюзивных стартапов».

«В процессе построения своего первого бизнеса предприниматели достаточно быстро осознают, что полученные теоретические знания являются хорошей базой, но недостаточны для построения успешных бизнес-процессов», — заявил глава Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

По его словам, отсутствие практических навыков, опыта работы в деловых структурах — основной вызов для начинающих бизнесменов.

Ранее kp.ru сообщал, что студенты, аспиранты и молодые учёные ведущих вузов и научных организаций России смогут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.