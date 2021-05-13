Объявлена программа Международного молодёжного экономического форума

Короткая ссылка
Стала известна деловая программа Международного молодёжного экономического форума.
Объявлена программа Международного молодёжного экономического форума
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт ПМЭФ-2021.

Предусмотрено более 20 мероприятий, в том числе нетворкинг-сессии. Также будет работать менторская гостиная.

В частности, запланированы сессии «Интеллектуальная собственность: новые возможности для молодёжного предпринимательства», «Молодёжные социальные проекты для устойчивого развития территорий», «Создание инклюзивных стартапов».

«В процессе построения своего первого бизнеса предприниматели достаточно быстро осознают, что полученные теоретические знания являются хорошей базой, но недостаточны для построения успешных бизнес-процессов», — заявил глава Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

По его словам, отсутствие практических навыков, опыта работы в деловых структурах — основной вызов для начинающих бизнесменов.

Ранее kp.ru сообщал, что студенты, аспиранты и молодые учёные ведущих вузов и научных организаций России смогут принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить