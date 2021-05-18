В Кировской области за сутки выявили 56 случаев коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
За сутки было выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусом.
За сутки лаборатории провели 2436 исследований на COVID-19.
В больницах находятся 1045 человек. В тяжёлом состоянии в реанимации — 71 пациент, девять подключены к ИВЛ.
Амбулаторно лечатся 1442 пациента. Выписали за сутки 220 человек.
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