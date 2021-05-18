В Кировской области за сутки выявили 56 случаев коронавируса

Оперштаб Кировской области опубликовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает progorod43.

За сутки было выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки лаборатории провели 2436 исследований на COVID-19.

В больницах находятся 1045 человек. В тяжёлом состоянии в реанимации — 71 пациент, девять подключены к ИВЛ.

Амбулаторно лечатся 1442 пациента. Выписали за сутки 220 человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.