В Кировской области за сутки выявили 56 случаев коронавируса

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Оперштаб Кировской области опубликовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в регионе.
В Кировской области за сутки выявили 56 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

За сутки было выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки лаборатории провели 2436 исследований на COVID-19.

В больницах находятся 1045 человек. В тяжёлом состоянии в реанимации — 71 пациент, девять подключены к ИВЛ.

Амбулаторно лечатся 1442 пациента. Выписали за сутки 220 человек.

Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как скорректировать питание и вес.

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