В домах по программе реновации в Москве установят приборы учёта тепловой энергии

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Во всех квартирах домов, построенных по программе реновации в Москве, установят индивидуальные приборы учёта тепловой энергии.
В домах по программе реновации в Москве установят приборы учёта тепловой энергии
  • © Ю. Иванко / Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, это обязательное условие для новостроек.

«У жителей появляется стимул к выбору комфортной температуры в комнатах, тем самым исчезает необходимость обогревать улицу с помощью проветривания. Безусловно, это повышает комфортность проживания в таких домах», — сказал он.

В настоящее время в рамках программы реновации на стадии проектирования и строительства находится 267 домов. Уже готовы 113 новостроек.

Ранее в Москве рассказали о планах строительства по программе реновации в 2021 году.

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