В Хабаровском крае два сотрудника артели скончались после взрыва газового баллона
- РИА Новости
Об этом информирует Nation News.
Трагедия произошла около 17:00 в понедельник, 17 мая, в 30 км от посёлка городского типа Софийск, в котором находились сотрудники золотодобывающей артели «Ниман». В результате разрыва газового баллона два человека скончались, двое были доставлены в местную больницу.
По результатам инцидента прокуратура Верхнебуреинского района начала проверку, после которой будет дана оценка соблюдения требований охраны труда.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газового баллона под Волгоградом.