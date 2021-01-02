Два человека погибли при взрыве газового баллона под Волгоградом
- РИА Новости
«2 января текущего года в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из гаражных боксов кооператива «Восход» в городе Волжском, обнаружены тела 59-летнего владельца строения и неизвестного человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной ЧП стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении бокса.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее в МЧС заявили, что трое детей погибли во время пожара в многоквартирном доме в Новгородской области.