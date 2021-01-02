Два человека погибли при взрыве газового баллона под Волгоградом

В городе Волжском в Волгоградской области в результате взрыва газового баллона в гараже погибли два человека, проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК России.

«2 января текущего года в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из гаражных боксов кооператива «Восход» в городе Волжском, обнаружены тела 59-летнего владельца строения и неизвестного человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ЧП стали воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона, находящегося в помещении бокса.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

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