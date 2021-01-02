Три ребёнка погибли при пожаре в Новгородской области
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Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новгородской области.
«Сегодня в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в городе Великий Новгород, ул. Зелинского, 34 (корпус 2). На момент прибытия дым шёл из квартиры на третьем этаже. Вскоре возгорание было ликвидировано. На месте обнаружены тела трёх погибших детей», — отмечается в заявлении.
Причина пожара устанавливается.
По данному факту следственное управление СК России по Новгородской области проводит доследственную проверку.
Ранее в Калининграде начали проверку после гибели ребёнка при пожаре в доме.