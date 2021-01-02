Три ребёнка погибли при пожаре в Новгородской области

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Три ребёнка погибли во время пожара в многоквартирном доме в Новгородской области.
Три ребёнка погибли при пожаре в Новгородской области
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Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новгородской области.

«Сегодня в оперативные службы поступило сообщение о пожаре в городе Великий Новгород, ул. Зелинского, 34 (корпус 2). На момент прибытия дым шёл из квартиры на третьем этаже. Вскоре возгорание было ликвидировано. На месте обнаружены тела трёх погибших детей», — отмечается в заявлении.

Причина пожара устанавливается.

По данному факту следственное управление СК России по Новгородской области проводит доследственную проверку.

Ранее в Калининграде начали проверку после гибели ребёнка при пожаре в доме.

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