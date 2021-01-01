В Калининграде начали проверку после гибели ребёнка при пожаре в доме

Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту пожара в частном доме в Калининграде, в результате которого погиб восьмилетний ребёнок-инвалид, сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

«Прокуратурой незамедлительно организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, проводится проверка органов системы профилактики», — приводит РИА Новости сообщение. Также отмечается, что на контроле в прокуратуре находится ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами. Как сообщалось ранее, в Калининграде при пожаре в частном доме погиб ребёнок-инвалид. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).