В Калининграде начали проверку после гибели ребёнка при пожаре в доме
- РИА Новости
«Прокуратурой незамедлительно организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, проводится проверка органов системы профилактики», — приводит РИА Новости сообщение.
Также отмечается, что на контроле в прокуратуре находится ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами.
Как сообщалось ранее, в Калининграде при пожаре в частном доме погиб ребёнок-инвалид.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).