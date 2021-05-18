Песков рассказал, что у Путина не будет полноценного летнего отпуска

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина летом не будет полноценного отпуска.
Песков рассказал, что у Путина не будет полноценного летнего отпуска
  • РИА Новости

«Полноценный... я, даже не зная его планов, могу точно сказать, что не будет. В любом случае он больше чем на несколько дней не может отойти от регулярных каких-то рабочих мероприятий», — сказал Песков.

Об этом пресс-секретарь заявил, отвечая на вопрос, будет ли Путин проводить полноценный летний отпуск в текущем году.

В 2019 году Песков отмечал, что Владимир Путин предпочитает отдых в России, поскольку страна является необъятной и красивой.

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