В Ставропольском крае за сутки подтвердился 61 случай коронавируса

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В Ставропольском крае за минувшие сутки выявили 61 случай коронавирусной инфекции, 55 человек выписаны после выздоровления.
В Ставропольском крае за сутки подтвердился 61 случай коронавируса
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает newstracker.ru.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 54 021 человека, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Число выздоровевших достигло 51 141. С начала пандемии зафиксировали 1446 летальных исходов, из них четыре — за минувшие сутки.

В лаборатория региона провели свыше 1 788 000 исследований на COVID-19.

Вакцинацию против коронавируса прошли 227 тыс. человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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