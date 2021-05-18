В Ставропольском крае за сутки подтвердился 61 случай коронавируса
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Об этом сообщает newstracker.ru.
С начала пандемии коронавирус подтвердили у 54 021 человека, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Число выздоровевших достигло 51 141. С начала пандемии зафиксировали 1446 летальных исходов, из них четыре — за минувшие сутки.
В лаборатория региона провели свыше 1 788 000 исследований на COVID-19.
Вакцинацию против коронавируса прошли 227 тыс. человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.