В МЧС назвали число нарушений требований пожарной безопасности в Москве за майские праздники

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Анастасия Румянцева
На территории Москвы за первую декаду мая текущего года было составлено 16 протоколов на граждан за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом RT рассказали в пресс-службе МЧС.
В МЧС назвали число нарушений требований пожарной безопасности в Москве за майские праздники
  • РИА Новости

Кроме того, стало известно, что на территории Московской области за тот же период было выявлено порядка 400 фактов нарушения требований пожарной безопасности.

В пресс-службе ведомства отметили, что в первую очередь граждане допускают нарушения при использовании открытого огня на своих приусадебных участках и в лесопарковых зонах.

Другая часть нарушений требований пожарной безопасности выявлена со стороны должностных лиц в организациях и на предприятиях, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые не обеспечили необходимых мер пожарной безопасности при обращении с открытым огнём, пояснили в МЧС.

Как рассказали в ведомстве, чтобы не допустить нарушения требований пожарной безопасности, для проведения профилактической, разъяснительной работы среди жителей и гостей указанных регионов регулярно привлекаются порядка двух тысяч человек, включая сотрудников полиции, работников административно-технического надзора, органов местного самоуправления, волонтёров и активистов.

В прошлом году по факту нарушений требований пожарной безопасности в Москве было выдано 10 протоколов об административных правонарушениях и 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что в России лесопожарные службы за сутки потушили 128 природных пожаров на площади более 16,5 тыс. га.

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