В России за сутки потушили 128 лесных пожаров
«За прошедшие сутки 16 мая в России ликвидировано 128 лесных пожаров на площади 16 591 гектар», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к полуночи 17 мая в России действовал 81 лесной пожар на площади 19 530 гектаров.
Максимальная площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области, где действовали 19 природных пожаров на 18 031 гектаре.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области военные лётчики провели учения по тушению лесных пожаров.