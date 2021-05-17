В России за сутки потушили 128 лесных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 128 природных пожара на площади более 16,5 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки 16 мая в России ликвидировано 128 лесных пожаров на площади 16 591 гектар», — цитирует РИА Новости сообщение. Отмечается, что к полуночи 17 мая в России действовал 81 лесной пожар на площади 19 530 гектаров. Максимальная площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области, где действовали 19 природных пожаров на 18 031 гектаре. Ранее сообщалось, что в Новосибирской области военные лётчики провели учения по тушению лесных пожаров.