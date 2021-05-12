В Новосибирской области лётчики ЦВО провели учения по тушению лесных пожаров

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Военные лётчики отдельного вертолётного полка Центрального военного округа провели учебно-тренировочные полёты с отработкой действий при тушении лесных пожаров с воздуха. Тренировка прошла на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области.
В Новосибирской области лётчики ЦВО провели учения по тушению лесных пожаров
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Экипаж многоцелевого вертолёта Ми-8АМТШ-В провёл воздушную разведку на наличие условных очагов возгорания и выполнил сброс воды с воздуха с помощью водосливного устройства (ВСУ). Оно способно набрать до 3 т воды и сбросить её на очаг возгорания.

Данный способ применяется при тушении лесных пожаров в местах, куда не способна добраться колёсная техника. Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок земли до 20 м, что позволяет оперативно погасить отдельные и небольшие очаги возгорания в целях предотвращения дальнейшего распространения огня.

По сообщениям агентства «Крыминформ», в марте сотрудники МЧС провели учения по ликвидации условного пожара на промышленном объекте в Симферопольском районе.

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