Эксперт напомнил об уязвимости облачных хранилищ

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Эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий рассказал, как уберечь личные данные от утечки в интернет.
Эксперт напомнил об уязвимости облачных хранилищ
  • РИА Новости

Облачные хранилища удобны, но не безопасны, поскольку файлы хранятся на чужом жёстком диске, который может быть уязвим, предупредил он в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Могут отключиться жёсткие диски облачного хранилища, и если у провайдера услуг нет резервной копии, то мы данные можем потерять. Также были случаи, в том числе и в России, когда администратор хранилища из-за невысокой квалификации или по злому умыслу сам удалял различные данные. Ещё известен случай, когда у крупного провайдера случился пожар и были уничтожены данные, у которых не было резервной копии. И про хакеров, которые могут удалить или зашифровать данные, не стоит забывать. Вариантов и причин, по которым мы можем расстаться со своими данными из облаков, очень много», — пояснил эксперт.

Алексей Лукацкий предложил использовать сразу несколько дублирующих облачных сервисов, а также хранить личные данные на собственных жёстких дисках.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

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