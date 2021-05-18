Самолёт Air Moldova получил повреждения при посадке в Домодедове

Самолёт авиакомпании Air Moldova получил повреждения при посадке в аэропорту Домодедово, информация о пострадавших по состоянию на 18 мая не поступала.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Управления гражданской авиации Молдавии Ирину Бодолику.

«Air Moldova проинформировала Управление гражданской авиации об инциденте. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также оценка технического состояния самолёта», — сообщила она.

Отмечается, что после инцидента все пассажиры были эвакуированы.

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