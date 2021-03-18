СК начал проверку из-за жёсткой посадки бизнесджета во Внукове

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Следователи начали проверку по факту жёсткой посадки иностранного бизнесджета в московском аэропорту Внуково.
СК начал проверку из-за жёсткой посадки бизнесджета во Внукове
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального СУ СК на транспорте Елену Марковскую.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту жёсткой посадки воздушного судна иностранной авиакомпании в столичном аэропорту Внуково организована доследственная проверка», — сказала она. 

По данным СК, на борту находились пять членов экипажа, они не пострадали.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково у бизнесджета, прилетевшего из Ниццы, разрушилась стойка шасси.

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