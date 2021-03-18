Во Внукове у самолёта разрушилась стойка шасси
- РИА Новости
«После освобождения взлётно-посадочной полосы во время руления воздушного судна по рулёжной дорожке произошло разрушение одной из стоек шасси», — рассказали в аэропорту.
В пресс-службе добавили, что на борту находились только члены экипажа, никто не пострадал.
«Проводятся эвакуационные работы по удалению воздушного судна с маршрута руления», — сообщили в аэропорту.
Отмечается, что в причинах произошедшего разбирается специальная комиссия.
В декабре во Внукове самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.