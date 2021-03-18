Во Внукове у самолёта разрушилась стойка шасси

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В московском аэропорту Внуково у бизнесджета, прилетевшего из Ниццы, разрушилась стойка шасси, пострадавших нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Во Внукове у самолёта разрушилась стойка шасси
  • РИА Новости

«После освобождения взлётно-посадочной полосы во время руления воздушного судна по рулёжной дорожке произошло разрушение одной из стоек шасси», — рассказали в аэропорту. 

В пресс-службе добавили, что на борту находились только члены экипажа, никто не пострадал.

«Проводятся эвакуационные работы по удалению воздушного судна с маршрута руления», — сообщили в аэропорту.

Отмечается, что в причинах произошедшего разбирается специальная комиссия.

В декабре во Внукове самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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