Во Внукове самолёт выкатился за пределы ВПП
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.
«Самолёт авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Внуково. Пострадавших нет», — заявил он.
Отмечается, что пассажиры самостоятельно покинули самолёт. После выгрузки багажа борт отбуксируют на место стоянки.
В аэропорту добавили, что помощь спасательных служб не понадобилась.
«Коэффициент сцепления соответствует необходимым требованиям, в причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия», — заявил представитель Внукова.
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