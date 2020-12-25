Во Внукове самолёт выкатился за пределы ВПП

В московском аэропорту Внуково самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, никто не пострадал.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта.

«Самолёт авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Внуково. Пострадавших нет», — заявил он.

Отмечается, что пассажиры самостоятельно покинули самолёт. После выгрузки багажа борт отбуксируют на место стоянки.

В аэропорту добавили, что помощь спасательных служб не понадобилась.

«Коэффициент сцепления соответствует необходимым требованиям, в причинах произошедшего будет разбираться специальная комиссия», — заявил представитель Внукова.

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