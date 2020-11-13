Дело возбуждено после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в новосибирском аэропорту вынужденно приземлился грузовой самолёт Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр».
Дело возбуждено после аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительным данным, самолёт вылетел из аэропорта Толмачёво в 12:08 по местному времени и в 12:10 совершил аварийную посадку там же, а при посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

На борту было 14 членов экипажа, пострадавших нет. У самолёта повреждены фюзеляж и двигатель.

Как сообщалось ранее, в Новосибирске из-за проблем с двигателем вынужденно сел Ан-124.

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