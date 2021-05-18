Вертолёт Ми-28НМ примет участие в лётной программе МАКС-2021
«Модернизированный «Ночной охотник» примет участие в групповом пролёте российской вертолётной техники, а также выполнит программу демонстрационного полёта с элементами сложного пилотажа, применимыми в реальном воздушном бою», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что мероприятие пройдёт 20-25 июля в подмосковном Жуковском.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что зарубежные страны проявляют высокий интерес к экспортной версии вертолёта Ми-28НМ.