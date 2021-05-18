Вертолёт Ми-28НМ примет участие в лётной программе МАКС-2021

Новый российский ударный вертолёт Ми-28НМ впервые примет участие в лётной программе международного авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщили в холдинге «Вертолёты России».