Мантуров рассказал об интересе зарубежных стран к вертолёту Ми-28НМ

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Зарубежные страны проявляют высокий интерес к экспортной версии нового российского ударного вертолёта Ми-28НМ.
Мантуров рассказал об интересе зарубежных стран к вертолёту Ми-28НМ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

С таким заявлением выступил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют высокий интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнёры, ведь экспортная версия вертолёта уже подтвердила высокую надёжность», — приводит РИА Новости его слова.

В августе 2020 года сообщалось, что вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли.

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