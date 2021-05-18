Мантуров рассказал об интересе зарубежных стран к вертолёту Ми-28НМ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
С таким заявлением выступил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Наработки по Ми-28НМ в будущем будут внедряться и в его экспортную версию, к которой проявляют высокий интерес как наши традиционные заказчики, такие как страны Ближнего Востока, Африки и Азии, так и новые потенциальные партнёры, ведь экспортная версия вертолёта уже подтвердила высокую надёжность», — приводит РИА Новости его слова.
В августе 2020 года сообщалось, что вертолёт Ми-28НМ во время госиспытаний обстреляли ракетами с земли.