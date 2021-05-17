Суд арестовал подростка из Тюмени за ложное сообщение о теракте
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
По данным следствия, вечером 11 мая подросток, действуя из хулиганских побуждений, отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в соцсети видео со стрельбой. Местонахождение автора ролика было установлено, данные о готовящемся акте терроризма не подтвердились.
«В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что житель Джанкойского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте.