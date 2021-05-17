Суд арестовал подростка из Тюмени за ложное сообщение о теракте

Суд арестовал 17-летнего подростка из Тюмени, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о теракте.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

По данным следствия, вечером 11 мая подросток, действуя из хулиганских побуждений, отправил двум учащимся одного из образовательных учреждений региона в соцсети видео со стрельбой. Местонахождение автора ролика было установлено, данные о готовящемся акте терроризма не подтвердились.

«В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что житель Джанкойского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте.