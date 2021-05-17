Эксперт рассказала, как избегать недобросовестных работодателей
- © pixabay.com
В беседе с URA.RU она рекомендовала тщательно проверять отзывы о компании и узнавать, как долго та существует на рынке.
«У реального работодателя обучение включено в рабочий процесс, и оно не требует оплаты со стороны сотрудника», — заявила Лоикова.
Как отметила эксперт, недобросовестный работодатель может, например, пригласить на собеседование неопытных студентов, а затем убеждать их согласиться на какие-либо платные вещи.
Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.