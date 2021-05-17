Правительство и ЦБ утвердили дорожную карту по финансированию инвестиций

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Правительство и Банк России утвердили дорожную карту по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Правительство и ЦБ утвердили дорожную карту по финансированию инвестиций
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Отмечается, что дорожная карта, в частности, будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования. 

«Дорожная карта направлена на решение двух ключевых задач: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что кабмин и ЦБ создадут специальную рабочую группу под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, в состав рабочей группы войдут представители правительства, Банка России и экспертного сообщества.

«Рабочая группа будет выполнять роль консультативного органа. Помимо вопросов реализации плана, перед группой стоят задачи развития доступных финансов для инвестиционных проектов, финансовых инструментов и венчурного финансирования», — пояснили в кабмине.

Ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов прокомментировал ситуацию с частными инвестициями в России.

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