Правительство и ЦБ утвердили дорожную карту по финансированию инвестиций

Правительство и Банк России утвердили дорожную карту по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что дорожная карта, в частности, будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования.

«Дорожная карта направлена на решение двух ключевых задач: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

Сообщается, что кабмин и ЦБ создадут специальную рабочую группу под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, в состав рабочей группы войдут представители правительства, Банка России и экспертного сообщества.

«Рабочая группа будет выполнять роль консультативного органа. Помимо вопросов реализации плана, перед группой стоят задачи развития доступных финансов для инвестиционных проектов, финансовых инструментов и венчурного финансирования», — пояснили в кабмине.

Ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов прокомментировал ситуацию с частными инвестициями в России.